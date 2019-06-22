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Іван Дорн мріє стати мером Славутича і зробити з нього туристичний центр

Київ • УНН

 • 111133 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Відомий український співак і музикант Іван Дорн хотів би стати мером Славутича, де пройшло його дитинство. Про це він заявив у програмі "Чорнобиль сьогодні" на Ютюб-каналі Антона Птушкіна, повідомляє УНН.

Іван Дорн мріє стати мером Славутича і зробити з нього туристичний центр

"Хочу стати мером Славутича через деякий час. Хочу там старість зустрічати. У мене є безліч ідей. Я хочу зробити з нього туристичний центр", заявив Дорн.

"У мене є велике бажання повернутися в місто Славутич і зробити там якийсь цікавий культурний рух. Воно гідне цього. По-перше, з точки зору децентралізації. Там дуже класна, креативна молодь. Такий кластер чи каталізатор цікавої молоді. Можете судити по мені", додав співак.

Нагадаємо, пісню Afrika Івана Дорна було номіновано на премію YUNA-2019 у номінації "Найкращий електронний хіт".

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