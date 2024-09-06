Итоги «Рамштайн»: Испания присоединилась к двум коалициям в поддержку Украины

Испания во время заседания «Рамштайн» объявила о присоединении к еще двум коалициям по обеспечению оборонных возможностей для Украины. Об этом пишет УНН с ссылкой на Минобороны Испании.

Детали

В коммюнике ведомства сообщили, что Роблес утвердила присоединение Испании к «ИТ-коалиции», в которой лидерскую роль играют Эстония и Люксембург, а также «морской» коалиции, которую возглавляют Норвегия и Великобритания.

Дополнение

Кроме того, Испания по результатам заседания «Рамштайна» объявила о передаче Украине полной батареи ПВО HAWK, с шестью пусковыми установками.

Напомним,

С 2022 года Испания подготовила уже более 5 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС.

Іспанія заявила про передачу Україні ще 10 танків Leopard