Итоги «Рамштайн»: Испания присоединилась к двум коалициям в поддержку Украины
Киев • УНН
Испания объявила о присоединении к «ИТ-коалиции» и «морской» коалиции для поддержки Украины. Страна также передаст Украине полную батарею ПВО HAWK с шестью пусковыми установками.
Испания во время заседания «Рамштайн» объявила о присоединении к еще двум коалициям по обеспечению оборонных возможностей для Украины. Об этом пишет УНН с ссылкой на Минобороны Испании.
Детали
В коммюнике ведомства сообщили, что Роблес утвердила присоединение Испании к «ИТ-коалиции», в которой лидерскую роль играют Эстония и Люксембург, а также «морской» коалиции, которую возглавляют Норвегия и Великобритания.
Дополнение
Кроме того, Испания по результатам заседания «Рамштайна» объявила о передаче Украине полной батареи ПВО HAWK, с шестью пусковыми установками.
Напомним,
С 2022 года Испания подготовила уже более 5 тысяч украинских военных в рамках миссии ЕС.
Іспанія заявила про передачу Україні ще 10 танків Leopard15 июля 2024, 13:29 • 21576 просмотров