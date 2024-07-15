Испания заявила о передаче Украине еще 10 танков Leopard 2A4 в составе новой партии военной помощи, сообщили в Минобороны Испании, пишет УНН.

Детали

"Начинается новая передача боевых танков Leopard, подаренных Испанией Украине. В частности, в состав поставки входят 10 боевых танков Leopard 2А4, различные экскаваторы-погрузчики и значительное количество противотанковых ракет", - сообщили в Минобороны Испании в X.

Как сообщается на сайте МО Испании, "начата мультимодальная транспортировка 10 боевых танков Leopard 2A4 в Украину после завершения капитального ремонта, наладки и процесса готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севилья) и прохождения соответствующих испытаний для проверки полной работоспособности".

"На всех этапах этого важного перемещения усилены меры безопасности", - отметили в Минобороны Испании.

Дополнение

По данным МО Испании, с этой новой партией боевых танков Leopard 2A4 количество переданных Испанией Украине таких танков достигает всего 20, и Испания "планирует подготовить или передать еще один новый комплект в течение второй половины 2024 года".