Підсумки "Рамштайну": Іспанія приєдналась до двох коаліцій на підтримку України

Іспанія під час засідання "Рамштайну" оголосила про приєднання до ще двох коаліцій із забезпечення оборонних спроможностей для України. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони Іспанії.

Деталі

У комюніке відомства повідомили, що Роблес затвердила приєднання Іспанії до "ІТ-коаліції", у якій лідерську роль відіграють Естонія та Люксембург, а також "морської" коаліції, яку очолюють Норвегія та Британія.

Доповнення

Окрім того, Іспанія за результатами засідання "Рамштайну" оголосила про передачу Україні повної батареї ППО HAWK, з шістьома пусковими установками.

Нагадаємо

З 2022 року Іспанія підготувала вже понад 5 тисяч українських військових в межах місії ЄС.

Іспанія заявила про передачу Україні ще 10 танків Leopard