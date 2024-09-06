Підсумки "Рамштайну": Іспанія приєдналась до двох коаліцій на підтримку України
Київ • УНН
Іспанія оголосила про приєднання до "ІТ-коаліції" та "морської" коаліції для підтримки України. Країна також передасть Україні повну батарею ППО HAWK з шістьма пусковими установками.
Іспанія під час засідання "Рамштайну" оголосила про приєднання до ще двох коаліцій із забезпечення оборонних спроможностей для України. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони Іспанії.
Деталі
У комюніке відомства повідомили, що Роблес затвердила приєднання Іспанії до "ІТ-коаліції", у якій лідерську роль відіграють Естонія та Люксембург, а також "морської" коаліції, яку очолюють Норвегія та Британія.
Доповнення
Окрім того, Іспанія за результатами засідання "Рамштайну" оголосила про передачу Україні повної батареї ППО HAWK, з шістьома пусковими установками.
Нагадаємо
З 2022 року Іспанія підготувала вже понад 5 тисяч українських військових в межах місії ЄС.
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