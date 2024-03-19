Итоги Рамштайн-20: Украина получит от партнеров артиллерийские снаряды, системы ПВО и беспилотники

Во время сегодняшнего 20-го заседания в формате Рамштайн коалиция стран партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров и добавил, что Киев получит артснаряды, ПВО и дроны, передает УНН.

Детали

По словам Умерова, сегодня наша команда имела отдельную встречу с Секретарем Остином и Генералом Брауном. Обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы. Отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения.

"Во время сегодняшнего 20-го заседания в формате Рамштайн коалиция стран партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине.

Боеприпасы - то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм, и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессору.

ПВО, чтобы защитить наши города, чтобы защитить наших воинов от российской авиации, которая сбрасывает КАБы на наши позиции. Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны. Я благодарен министру обороны Германии, который отметил, что небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача - обеспечить преимущество Украины в воздухе", - сообщил министр обороны.

Он добавил, что помочь закрыть наше небо должны также F16.

"Мы активно работаем со всеми привлеченными партнерами: США, Дания, Бельгия, Нидерланды, Румыния и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее.

Наша война за восстановление территориальной целостности - это первая полномасштабная война дронов. Есть несколько новых стран, которые присоединились к дроновой коалиции и сделали взносы. Первыми результатами этой коалиции станут первые поставки дронов в Украину уже в марте. Также обсуждаем возможность инвестиций в украинское производство тех БПЛА, которые уже показали свою эффективность на поле боя", - добавил Умеров.

Кроме того, министр обороны имел ряд двусторонних встреч: Германия, Швеция, Греция, Франция, Болгария, Словакия, Португалия.

"Важный день, важное заседание. Работаем на Победу!" - резюмировал он.

Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров