Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

Украина в течение ближайших двух недель получит от партнеров помощь, которая "устроит наши войска". Об этом заявил Радио Свобода министр обороны Рустем Умеров по итогам 20-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), передает УНН.

"Фокус был на артиллерии, воздушной обороне, всем, что касается нашей потребности в ракетах, мы получили эту помощь и едем с результатами. Надеюсь, в ближайшее время, уже до 15 дней, уже начнется разгрузка... Артиллерии будет предоставлено достаточно на первый шаг, планируем еще и увеличить производство, поэтому едем с пакетом, который устроит наши войска", - сказал Умеров.

По его словам украинские военные готовы к потенциальному наступлению российских вооруженных сил с северного направления: "Мы уже 10-й год воюем, готовимся, строим все линии обороны, об этом вчера тоже говорили в Висбадене с нашими партнерами, чтобы усилить инженерную составляющую, мы всегда будем давать отпор и сдерживать врага".

Добавим

Ранее 19 марта на заседании в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Соединенные Штаты с партнерами не дадут Украине потерпеть поражение.

"Эта коалиция не даст Украине потерпеть поражение. И свободный мир не даст Украине потерпеть поражение. Только на прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о дополнительной помощи по безопасности Украине в размере 300 миллионов долларов. Это мероприятие направлено на поддержку неотложной потребности Украины в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых средствах", - подчеркнул Остин.

Напомним

19 марта в Германии состоялось 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором председательствует лично Ллойд Остин. Это его первый зарубежный визит после госпитализации. Клуб в формате "Рамштайн" собирается на фоне критической нехватки в Украине боеприпасов и заметного продвижения российских войск на востоке.