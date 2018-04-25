Итальянцы будут снимать в Украине фильм о военных-земляках

Фильм имеет название Il Varco, которое звучит в переводе как "разлом". Это лента о судьбе итальянского солдата, которого в 1941 году отправили из Италии воевать в Украину. Это собирательный образ, фильм посвятят памяти всех военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фильм "Женщина на войне" покажут на Каннском кинофестивале

В своей работе фильмографы используют архивные материалы Италии и личные материалы, которые принимали у очевидцев событий. Команда приехала в Кировоградскую область, поскольку нашла в документах виды этой местности.

В полнометражке покажут пейзажи области и места, где происходили сражения. В своей работе итальянцы опираются на реальную карту боев. В Кировоградской области итальянцы будут работать около двух дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинско-итальянская лента "Изи" получила Гран-при на фестивале во Франции

Ленту в Украине покажут примерно через год. Также фильмографы планируют снять на востоке Украины территории, пострадавших от войны.