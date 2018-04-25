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Итальянцы будут снимать в Украине фильм о военных-земляках

Киев • УНН

 • 13952 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Итальянские фильмографы выбрали Кировоградскую область как одну из локаций для съемок исторической документальной ленты о своих земляках, участвовавших во Второй мировой войне. Об этом во время пресс-конференции в Кропивницком в пресс-центре сообщили режиссеры Michele Manzolini и Federico Ferrone, передает УНН.

Итальянцы будут снимать в Украине фильм о военных-земляках

Фильм имеет название Il Varco, которое звучит в переводе как "разлом". Это лента о судьбе итальянского солдата, которого в 1941 году отправили из Италии воевать в Украину. Это собирательный образ, фильм посвятят памяти всех военных.

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В своей работе фильмографы используют архивные материалы Италии и личные материалы, которые принимали у очевидцев событий. Команда приехала в Кировоградскую область, поскольку нашла в документах виды этой местности.

В полнометражке покажут пейзажи области и места, где происходили сражения. В своей работе итальянцы опираются на реальную карту боев. В Кировоградской области итальянцы будут работать около двух дней.

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Ленту в Украине покажут примерно через год. Также фильмографы планируют снять на востоке Украины территории, пострадавших от войны.

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