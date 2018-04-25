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Італійці зніматимуть в Україні стрічку про військових-земляків

Київ • УНН

 • 13952 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Італійські фільмографи обрали Кіровоградщину як одну з локацій для зйомок історичної документальної стрічки про своїх земляків, які брали участь у Другій світовій війні. Про це під час прес-конференції у кропивницькому прес-центрі повідомили режисери Michele Manzolini та Federico Ferrone, передає УНН.

Італійці зніматимуть в Україні стрічку про військових-земляків

Фільм має назву Il Varco, яка звучить у перекладі як “розлом”. Це стрічка про долю італійського солдата, якого у 1941 році відправили з Італії воювати в Україну. Це збірний образ, фільм присвятять пам’яті всіх військових.

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У своїй роботі фільмографи використовують архівні матеріали Італії та особисті матеріали, які брали в очевидців подій. Команда приїхала на Кіровоградщину, оскільки знайшла у документах види цієї місцевості.

У повнометражці покажуть пейзажі області та місця, де відбувалися битви. У своїй роботі італійці спираються на реальну карту боїв. На Кіровоградщині італійці працюватимуть близько двох днів.

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Стрічку в Україні покажуть приблизно через рік. Також фільмографи планують зняти на сході України території, що постраждали від війни.

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