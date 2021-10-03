Итальянцы сегодня голосуют за мэров Рима, Милана и других ключевых городов

КИЕВ. 3 октября. УНН. Миллионы людей в Италии начали голосовать в воскресенье за новых меров, в том числе в Риме и Милане, на выборах, которые широко рассматриваются как испытание политических союзов перед общенациональным голосованием, до которого осталось чуть больше года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.