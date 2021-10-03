Итальянцы сегодня голосуют за мэров Рима, Милана и других ключевых городов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Миллионы людей в Италии начали голосовать в воскресенье за новых меров, в том числе в Риме и Милане, на выборах, которые широко рассматриваются как испытание политических союзов перед общенациональным голосованием, до которого осталось чуть больше года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Итальянцам принадлежит переизбрать мэров и членов коммунальных советов 1 192 городов и поселков от самой маленькой коммуны страны Мортероне, где проживают всего 32 человека, до четырех крупнейших городов Италии — Рима, Милана, Неаполя и Турина. Кроме того, одновременно проходят выборы президента и регионального совета южноитальянской области Калабрия, а также голосование по двум округам в Палату депутатов национального парламента в Риме и Сиене.
Внимание политических наблюдателей приковано, прежде всего, к выборам в 11 крупнейших городах страны. Кроме четырех итальянских мегаполисов речь идет о еще двух областных центрах (Болонье и Триесте), а также о городах Латина, Новара, Равенна, Римини и Салерно, население каждого из которых превышает 100 тысяч человек.
Дополнение
Согласно действующему в Италии законодательству, мэры избираются прямым голосованием, причем в городах с населением более 15 тысяч человек для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс 1 голос. Если этого не произойдет, имя победителя будет определено во втором туре выборов 17-18 октября, когда на голосование будут выставлены кандидатуры двух претендентов, получивших лучшие результаты в первом туре.
Несмотря на благоприятную эпидемическую ситуацию, выборы проходят при строгом соблюдении мер, установленных медицинскими властями Италии. Перед входом на избирательный участок граждане должны надеть медицинскую маску, а также использовать антисептический гель для рук. Однако предъявлять электронный COVID-сертификат избирателям не нужно. На самом участке нужно соблюдать социальную дистанцию.
Избирательные участки закроются в 15.00 по местному времени в понедельник. Сразу после этого будут обнародованы результаты первых exit poll.