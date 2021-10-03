Італійці сьогодні голосують за мерів Риму, Мілана та інших ключових міст

Деталі

Італійцям належить переобрати мерів і членів комунальних рад 1 192 міст і селищ: від найменшої комуни країни Мортероне, де проживають всього 32 людини, до чотирьох найбільших міст Італії — Риму, Мілана, Неаполя і Турина. Крім того, одночасно проходять вибори президента і регіональної ради південноіталійської області Калабрія, а також голосування по двох округах у Палату депутатів національного парламенту в Римі і Сієні.

Увага політичних спостерігачів прикута, перш за все, до виборів в 11 найбільших містах країни. Крім чотирьох італійських мегаполісів мова йде про ще два обласних центри (Болоньї і Трієсті), а також про міста Латіна, Новара, Равенна, Ріміні і Салерно, населення кожного з яких перевищує 100 тисяч осіб.

Доповнення

Згідно з чинним в Італії законодавству, мери обираються прямим голосуванням, причому в містах з населенням більше 15 тисяч осіб для перемоги кандидату необхідно набрати 50% голосів плюс 1 голос. Якщо цього не відбудеться, ім’я переможця буде визначено у другому турі виборів 17-18 жовтня, коли на голосування будуть виставлені кандидатури двох претендентів, які отримали найкращі результати в першому турі.

Незважаючи на сприятливу епідемічну ситуацію, вибори проходять при строгому дотриманні заходів, встановлених медичними властями Італії. Перед входом на виборчу дільницю громадяни повинні надіти медичну маску, а також використовувати антисептичний гель для рук. Однак пред’являти електронний COVID-сертифікат виборцям не потрібно. На самій ділянці потрібно дотримуватися соціальної дистанції.

Виборчі дільниці закриються о 15.00 за місцевим часом в понеділок. Відразу після цього будуть оприлюднені результати перших exit poll.