Італійці сьогодні голосують за мерів Риму, Мілана та інших ключових міст

ukru
19:38 • 78383 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102602 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162750 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145831 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147623 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159133 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176711 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149977 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159151 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176003 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154363 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 125993 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120133 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138009 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96472 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162753 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154363 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252237 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248530 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376862 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54634 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64657 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62870 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98802 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109776 перегляди
Актуальне
Італійці сьогодні голосують за мерів Риму, Мілана та інших ключових міст

Італійці сьогодні голосують за мерів Риму, Мілана та інших ключових міст

Київ • УНН

 • 14746 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Мільйони людей в Італії почали голосувати в неділю за нових мерів, в тому числі в Римі та Мілані, на виборах, які широко розглядаються як випробування політичних союзів перед загальнонаціональним голосуванням, до якого залишилося трохи більше року. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

Італійцям належить переобрати мерів і членів комунальних рад 1 192 міст і селищ: від найменшої комуни країни Мортероне, де проживають всього 32 людини, до чотирьох найбільших міст Італії — Риму, Мілана, Неаполя і Турина. Крім того, одночасно проходять вибори президента і регіональної ради південноіталійської області Калабрія, а також голосування по двох округах у Палату депутатів національного парламенту в Римі і Сієні.

Увага політичних спостерігачів прикута, перш за все, до виборів в 11 найбільших містах країни. Крім чотирьох італійських мегаполісів мова йде про ще два обласних центри (Болоньї і Трієсті), а також про міста Латіна, Новара, Равенна, Ріміні і Салерно, населення кожного з яких перевищує 100 тисяч осіб.

Доповнення

Згідно з чинним в Італії законодавству, мери обираються прямим голосуванням, причому в містах з населенням більше 15 тисяч осіб для перемоги кандидату необхідно набрати 50% голосів плюс 1 голос. Якщо цього не відбудеться, ім’я переможця буде визначено у другому турі виборів 17-18 жовтня, коли на голосування будуть виставлені кандидатури двох претендентів, які отримали найкращі результати в першому турі.

Незважаючи на сприятливу епідемічну ситуацію, вибори проходять при строгому дотриманні заходів, встановлених медичними властями Італії. Перед входом на виборчу дільницю громадяни повинні надіти медичну маску, а також використовувати антисептичний гель для рук. Однак пред’являти електронний COVID-сертифікат виборцям не потрібно. На самій ділянці потрібно дотримуватися соціальної дистанції.

Виборчі дільниці закриються о 15.00 за місцевим часом в понеділок. Відразу після цього будуть оприлюднені результати перших exit poll.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами