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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28421 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86103 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102597 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118607 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153025 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200468 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Итальянский клуб переименовал стадион в честь Марадоны

Итальянский клуб переименовал стадион в честь Марадоны

Киев  •  УНН

 • 12602 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Домашний стадион футбольного клуба "Наполи" переименован в честь легендарного экс-игрока команды Диего Марадоны, который ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 60 лет, передает УНН со ссылкой на "Football Italia".

Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис после смерти Марадоны заявил, что домашний стадион итальянского "Наполи" в ближайшее время будет переименован в честь аргентинца. Стадион "Сан-Паоло", построенный в 1959 году, теперь будет называться "Диего Армандо Марадона Стэдиум".

Примечательно, что Марадона выступал за "Наполи" в течение семи лет - с 1984 по 1991 год. В составе итальянской команды Диего Армандо дважды становился чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

Как писал УНН, в Аргентине начато расследование в отношении врача Марадоны.

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