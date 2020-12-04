Итальянский клуб переименовал стадион в честь Марадоны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Домашний стадион футбольного клуба "Наполи" переименован в честь легендарного экс-игрока команды Диего Марадоны, который ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 60 лет, передает УНН со ссылкой на "Football Italia".
Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис после смерти Марадоны заявил, что домашний стадион итальянского "Наполи" в ближайшее время будет переименован в честь аргентинца. Стадион "Сан-Паоло", построенный в 1959 году, теперь будет называться "Диего Армандо Марадона Стэдиум".
Примечательно, что Марадона выступал за "Наполи" в течение семи лет - с 1984 по 1991 год. В составе итальянской команды Диего Армандо дважды становился чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.
Как писал УНН, в Аргентине начато расследование в отношении врача Марадоны.