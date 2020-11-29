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В Аргентині розпочато розслідування відносно лікаря Марадони

В Аргентині розпочато розслідування відносно лікаря Марадони

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Прокуратура в Сан-Ісідро (в 21 км на північ від Буенос-Айреса) почала розслідування відносно лікаря футболіста Дієго Марадони - 39-річного нейрохірурга Леопольдо Луці - після смерті легендарного спортсмена від зупинки серця. Як у неділю, 29 листопада, повідомили представники прокуратури, справу порушено за підозрою у вбивстві з необережності. Будинки і в клініці медика пройшли обшуки, передає УНН із посиланням на La Nacion.

Як передало агентство AFP з посиланням на джерело в судових колах, розслідування було розпочато після того, як дочки футболіста — Далма, Джанін і Яна — висловили сумнів в тому, наскільки кваліфікованої була лікарська допомога, отримана ним у себе вдома в Тигре.

Лікар всі звинувачення на свою адресу заперечує, кажучи, що любив футболіста, “дбав про нього, продовжив йому життя і до самого кінця сприяв поліпшенню її якості”.

Дієго Марадона залишив клініку в Ла-Платі 12 листопада — через вісім днів після того, як Леопольдо Луці прооперував його в зв’язку з субдуральної гематомою — об’ємним скупченням крові між мозковими оболонками, що викликають здавлювання головного мозку. Колишнього футболіста доставили додому в Тигре, де йому цілодобово надавалася медична допомога. Таким чином він міг перебувати ближче до дочок. “Його необхідно було перевести в реабілітаційний центр, але він не хотів”, — пояснив в зв’язку з цим Луці, назвавши Марадону “некерованим” пацієнтом.

Дієго Марадона помер 25 листопада на 61-му році життя. Прибулі лікарі швидкої допомоги не змогли його врятувати. За даними аргентинських ЗМІ, причиною смерті спортсмена стало порушення роботи серцево-судинної системи.

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