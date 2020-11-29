В Аргентине начато расследование в отношении врача Марадоны

Как передало агентство AFP со ссылкой на источник в судебных кругах, расследование было начато после того, как дочери футболиста — Далма, Джанин и Яна — выразили сомнение в том, насколько квалифицированной была врачебная помощь, полученная им у себя дома в Тигре.

Врач все обвинения в свой адрес отрицает, говоря, что любил футболиста, “заботился о нем, продлил ему жизнь и до самого конца способствовал улучшению ее качества”.

Диего Марадона оставил клинику в Ла-Плате 12 ноября — через восемь дней после того, как Леопольдо Луке прооперировал его в связи с субдуральной гематомой — объемным скоплением крови между мозговыми оболочками, что вызывают сдавливание головного мозга. Бывшего футболиста доставили домой в Тигре, где ему круглосуточно оказывалась медицинская помощь. Таким образом он мог находиться ближе к дочерям. “Его необходимо было перевести в реабилитационный центр, но он не хотел”, — пояснил в связи с этим Луке, назвав Марадону “неуправляемым” пациентом.

Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли его спасти. По данным аргентинских СМИ, причиной смерти спортсмена стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы.