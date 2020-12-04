Італійський клуб перейменував стадіон на честь Марадони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Домашній стадіон футбольного клубу "Наполі" перейменовано на честь легендарного екс-гравця команди Дієго Марадони, який пішов з життя минулого тижня у віці 60 років, передає УНН з посиланням на "Football Italia".
Мер Неаполя Луїджі де Маджістріс після смерті Марадони заявив, що домашній стадіон італійського "Наполі" найближчим часом буде перейменований на честь аргентинця. Стадіон "Сан-Паоло", побудований в 1959 році, тепер буде називатися "Дієго Армандо Марадона Стедіум".
Примітно, що Марадона виступав за "Наполі" протягом семи років - з 1984 по 1991 рік. У складі італійської команди Дієго Армандо двічі ставав чемпіоном Італії, виграв Кубок і Суперкубок країни, а також завоював Кубок УЄФА.
Як писав УНН, в Аргентині розпочато розслідування відносно лікаря Марадони.