Италия проверяет компанию Apple на возможные злоупотребления на рынке приложений

ukru
13 марта, 19:26 • 51229 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106083 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108413 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108521 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102177 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96619 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110609 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131517 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171663 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202752 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 44974 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 40037 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 26647 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 48962 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 28596 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171663 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202752 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144360 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150847 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187330 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66396 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103807 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120808 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156480 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163341 просмотра
Актуальное
Италия проверяет компанию Apple на возможные злоупотребления на рынке приложений

Италия проверяет компанию Apple на возможные злоупотребления на рынке приложений

Киев • УНН

 • 1600404 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В четверг итальянское антимонопольное агентство AGCM заявило, что начало расследование в отношении компании Apple из-за вероятного злоупотребления господствующим положением на рынке приложений, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Надзорный орган заявил, что с апреля 2021 года Apple наказывала сторонних разработчиков приложений, в виде "более ограничительной политики конфиденциальности", чем та, которую она применяет на счет себя.

Кроме того, разработчики приложений оказались в невыгодном положении "с точки зрения качества данных, предоставляемых Apple", - говорится в заявлении AGCM.

В ответном заявлении, направленном по электронной почте агентству Reuters, Apple заявила, что применяет правила конфиденциальности "одинаково ко всем разработчикам, включая Apple".

"Мы продолжим конструктивно сотрудничать с AGCM для решения любых вопросов", - добавили в компании.

Дополнительно

Согласно антимонопольному законодательству Европейского Союза, компании, признанные виновными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, рискуют получить штраф в размере до 10% от годового оборота.

Напомним

Apple и другие американские технологические гиганты неоднократно попадали под пристальное внимание европейских регуляторов.

В среду Европейская комиссия заявила, что ищет больше информации о системе мобильных платежей Apple в рамках антимонопольного дела против производителя iPhone.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple не смогла спасти индустрию смартфонов от худшего года с 2013-го

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы