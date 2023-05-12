Италия проверяет компанию Apple на возможные злоупотребления на рынке приложений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В четверг итальянское антимонопольное агентство AGCM заявило, что начало расследование в отношении компании Apple из-за вероятного злоупотребления господствующим положением на рынке приложений, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Надзорный орган заявил, что с апреля 2021 года Apple наказывала сторонних разработчиков приложений, в виде "более ограничительной политики конфиденциальности", чем та, которую она применяет на счет себя.
Кроме того, разработчики приложений оказались в невыгодном положении "с точки зрения качества данных, предоставляемых Apple", - говорится в заявлении AGCM.
В ответном заявлении, направленном по электронной почте агентству Reuters, Apple заявила, что применяет правила конфиденциальности "одинаково ко всем разработчикам, включая Apple".
"Мы продолжим конструктивно сотрудничать с AGCM для решения любых вопросов", - добавили в компании.
Дополнительно
Согласно антимонопольному законодательству Европейского Союза, компании, признанные виновными в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, рискуют получить штраф в размере до 10% от годового оборота.
Напомним
Apple и другие американские технологические гиганты неоднократно попадали под пристальное внимание европейских регуляторов.
В среду Европейская комиссия заявила, что ищет больше информации о системе мобильных платежей Apple в рамках антимонопольного дела против производителя iPhone.
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