Apple не змогла врятувати індустрію смартфонів від найгіршого року з 2013-го

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За даними дослідників IDC, у 2022 році індустрія смартфонів відвантажила 1,21 мільярда одиниць, що стало найнижчим показником із 2013 року. Постачання смартфонів знизилися на 11,3% у річному вимірі.

На ринку ПК спостерігався різкіший спад щорічних поставок — 16,5%, згідно з звітом IDC за початок місяця, — але кількість відвантажених пристроїв, як і раніше, була високою за історичними мірками. IDC зазначила, що 292,3 мільйона одиниць ПК, поставлених у 2022 році, усе ще "набагато перевищують допандемічний рівень", але кількість смартфонів впала до рівня, який востаннє спостерігався, коли новим телефоном на ринку був iPhone 5.

Індустрія смартфонів завершила 2022 на сумній ноті: у четвертому кварталі світові поставки впали на 18,3%. Це стало найрізкішим падінням за один квартал.

«Ми ніколи не бачили, щоб постачання у святковий квартал були нижчими, ніж у попередньому кварталі, — заявила в прес-релізі директор з досліджень IDC Набіла Попал. — Однак ослаблення попиту та високі запаси змусили постачальників різко скоротити постачання».

Попал наголосила, що четвертий квартал приніс великі знижки, тенденція, яка допомогла скоротити існуючі рівні запасів, але не стимулювала зростання відвантажень.

Apple була лідером з постачання смартфонів у четвертому кварталі з 72,3 млн одиниць, згідно з даними IDC. Але хоча ринкова частка компанії за квартал зросла до 24,1% з 23,1% роком раніше, Apple, як і раніше, спостерігає зниження обсягів на 14,9% порівняно з тим же періодом.

У листопаді компанія попередила, що очікує нижчі поставки своїх пристроїв iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, ніж раніше, оскільки постачальник Foxconn сильно постраждав від COVID-обмежень у Китаї. Інвестори дізнаються більше про результати Apple, коли компанія опублікує результати у четвер, 2 лютого.

В інших виробників смартфонів, проаналізованих IDC, падіння було різкішим. Samsung Electronics на другому місці з 58,2 млн одиниць, продемонструвала падіння обсягу на 15,6% порівняно з минулим роком, у той час як Xiaomi - на третьому місці із 33,2 мільйонів одиниць, падіння становило 26,3%. У OPPO, що посіла четверте місце, постачання впали на 15,9% до 25,3 млн, а у vivo, що посіла п'яте місце, було зареєстровано зниження на 18,9%, коли було відвантажено 22,9 млн пристроїв.

Samsung перевершила Apple за річним обсягом продажів, поставивши 260,9 млн пристроїв, за даними IDC, проти 226,4 млн Apple. Обидва виробники показали кращі результати, ніж у середньому по галузі, з погляду зниження обсягів у відсотках: постачання Samsung впали на 4,1%, а Apple - на 4%.