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Apple не смогла спасти индустрию смартфонов от худшего года с 2013-го

Киев • УНН

 • 1358295 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Рынок персональных компьютеров завершил неудачный год, но рынок смартфонов пострадал больше — по крайней мере по одному показателю, сообщает MarketWatch, пишет УНН.

Apple не смогла спасти индустрию смартфонов от худшего года с 2013-го

Детали

По данным исследователей IDC, в 2022 году индустрия смартфонов отгрузила 1,21 миллиарда единиц, что стало самым низким показателем с 2013 года. Поставки смартфонов снизились на 11,3% в годовом исчислении.

На рынке ПК наблюдался более резкий спад ежегодных поставок — 16,5%, согласно отчету IDC за начало месяца, — но количество отгруженных устройств по-прежнему было высоким по историческим меркам. IDC отметила, что 292,3 миллиона единиц ПК, поставленных в 2022 году, все еще "намного превышают допандемический уровень", но количество смартфонов упало до уровня, который в последний раз наблюдался, когда новым телефоном на рынке был iPhone 5.

Индустрия смартфонов завершила 2022 год на печальной ноте: в четвертом квартале мировые поставки упали на 18,3%. Это стало самым резким падением за один квартал.

«Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале, — заявила в пресс-релизе директор по исследованиям IDC Набила Попал. — Однако ослабление спроса и высокие запасы заставили поставщиков резко сократить поставки».

Попал подчеркнула, что четвертый квартал принес большие скидки, тенденция, которая помогла сократить существующие уровни запасов, но не стимулировала рост отгрузок.

Apple была лидером по поставкам смартфонов в четвертом квартале с 72,3 млн единиц, согласно данным IDC. Но хотя рыночная доля компании за квартал выросла до 24,1% с 23,1% годом ранее, Apple по-прежнему наблюдает снижение объемов на 14,9% по сравнению с тем же периодом.

В ноябре компания предупредила, что ожидает более низкие поставки своих устройств iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, чем раньше, поскольку поставщик Foxconn сильно пострадал от COVID-ограничений в Китае. Инвесторы узнают больше о результатах Apple, когда компания опубликует результаты в четверг, 2 февраля.

У других производителей смартфонов, проанализированных IDC, падение было более резким. Samsung Electronics на втором месте с 58,2 млн единиц, продемонстрировала падение объемов на 15,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как Xiaomi - на третьем месте с 33,2 млн единиц, падение составило 26,3%. У OPPO, занявшей четвертое место, поставки упали на 15,9% до 25,3 млн, а у vivo, занявшей пятое место, было зарегистрировано снижение на 18,9%, когда было отгружено 22,9 млн устройств.

Samsung превзошла Apple по годовому объему продаж, поставив 260,9 млн устройств, по данным IDC, против 226,4 млн Apple. Оба производителя показали лучшие результаты, чем в среднем по отрасли, с точки зрения снижения объемов в процентах: поставки Samsung упали на 4,1%, а Apple - на 4%.

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