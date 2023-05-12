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Італія перевіряє компанію Apple на можливі зловживання на ринку додатків

Італія перевіряє компанію Apple на можливі зловживання на ринку додатків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. В четвер італійське антимонопольне агентство AGCM заявило, що розпочало розслідування щодо компанії Apple через ймовірне зловживання панівним становищем на ринку додатків, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Наглядовий орган заявив, що з квітня 2021 року Apple карала сторонніх розробників додатків, у вигляді "більш обмежувальної політики конфіденційності", ніж та, яку вона застосовує на рахунок себе.

Крім того, розробники додатків опинилися в невигідному становищі "з точки зору якості даних, що надаються Apple", - йдеться в заяві AGCM.

У відповідній заяві, надісланій електронною поштою агентству Reuters, Apple заявила, що застосовує правила конфіденційності "однаково до всіх розробників, включаючи Apple".

"Ми продовжимо конструктивно співпрацювати з AGCM для розв'язання будь-яких питань", - додали в компанії.

Додатково

Згідно з антимонопольним законодавством Європейського Союзу, компанії, визнані винними у зловживанні панівним становищем на ринку, ризикують отримати штраф у розмірі до 10% від річного обороту.

Нагадаємо

Apple та інші американські технологічні гіганти неодноразово потрапляли під пильну увагу європейських регуляторів.

У середу Європейська комісія заявила, що шукає більше інформації про систему мобільних платежів Apple в рамках антимонопольної справи проти виробника iPhone.

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