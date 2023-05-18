ISW: власти рф пытаются подавить политические амбиции пригожина

Детали

В ряде российских Telegram-каналов были опубликованы обвинения пригожина в использовании битв за Бахмут для реализации собственных политических амбиций. Одному росСМИ главарь “вагнера” подтвердил, что с ним связывался один из высокопоставленных чиновников рф, который также обвинял пригожина в действиях в собственных интересах. Пригожин подчеркнул, что этот чиновник не является президентом рф путиным, но косвенно намекнул, что такие настроения распространены в администрации президента рф. Он также отметил, что посты в Telegram отражают коллективное мнение верхушки власти россии.

Также в Институте изучения войны отметили, что, вероятно, российские силовики, запугивают чиновников рф, связанных с пригожиным, чтобы помешать их сотрудничеству с “вагнером”.

Напугать самого пригожина до покорности силовикам не удается, ведь он заявил, что готов взяться за “бюрократов” и обвинил их в попытке получить больше полномочий, используя “вагнер” для ведения войны.

Напомним

Ранее сообщалось, что кремль готовит информационную операцию по публичной дискредитации основателя ЧВК "вагнер" евгения пригожина.