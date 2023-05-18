ІSW: влада рф намагається придушити політичні амбіції пригожина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. кремль намагається змусити ватажка “вагнера” відмовитись від політичних амбіцій у росії.Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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У низці російських Telegram-каналів були опубліковані звинувачення пригожина у використанні битв за Бахмут для реалізації власних політичних амбіцій. Одному росЗМІ ватажок “вагнера” підтвердив, що з ним зв’язувався один з високопоставлених урядовців рф, який також звинувачував пригожина у діях з власних інтересах. Пригожин підкреслив, що цей чиновник не є президентом рф путіним, але побічно натякнув, що такі настрої поширені в адміністрації президента рф. Він також зазначив, що пости в Telegram відображають колективну думку верхівки влади росії.
Також в Інституті вивчення війни зазначили, що, ймовірно, російські силовики, залякують чиновників рф, пов’язаних із пригожиним, щоб перешкодити їхній співпраці з “вагнером”.
Налякати самого пригожина до покори силовикам не вдається, адже він заявив, що готовий взятися за “бюрократів” і звинуватив їх у спробі отримати більше повноважень, використовуючи “вагнер” для ведення війни.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що кремль готує інформаційну операцію з публічної дискредитації засновника ПВК "вагнер" євгена пригожина.