ISW: взрывы под Джанкоем нарушат поставки захватчиков в Запорожской области

Детали

Захватчики использовали Джанкой как железнодорожный узел для опрокидывания войск и техники в оккупированные населенные пункты на юге Запорожской области, включая Мелитополь. Российские власти временно приостановили пассажирское железнодорожное сообщение из рф в Крым после нападения.

В ISW уверены, что удар ВСУ по логистическим объектам в Крыму не нарушит обязательств Украины перед западными партнерами по использованию оружия, поставляемого на территорию Украины, или заявленную политику США по праву Украины применять силу для восстановления контроля над всей территорией, включая территории, захваченные россией в 2014 году.

"Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали поставленное США оружие в недавних ударах по Крыму, и маловероятно, что они это делали, поскольку цели находятся далеко за пределами досягаемости предоставленных США систем", – говорят эксперты.

Атаки на российские позиции в Крыму, вероятно, являются частью согласованного украинского контрнаступления, направленного на возобновление контроля над западным берегом Днепра.

"Российские линии поставок из Крыма непосредственно поддерживают российские силы на материковой части Украины, в том числе в западной части Херсонской области. Контрнаступательные действия Украины также нацелены на мосты через реку Днепр и объекты тылового обеспечения зс рф в оккупированной Херсонской области. Конечным результатом этой кампании, вероятно, станет нарушение способности российских войск поддерживать механизированные силы на западном берегу Днепра и защищать их с помощью авиации и артиллерии на восточном берегу от украинских контратак", - говорится в сообщении.

Дополнение

Трансформаторная станция близ города Джанкой, где произошел пожар, могла бы использоваться для поставки электроэнергии из Запорожской атомной электростанции в Крым.

Напомним

Из села Майское под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщали, что горел склад боеприсов. Видео распространяли российские Telegram-каналы.

Тысячи граждан рф после взрывов во временно оккупированном Крыму выдвигаются в сторону Керченского моста. В российском минобороны подтвердили "возгорание" на складе боеприпасов в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму.