ОП про пожежу на трансформаторній підстанції у Джанкої: її могли використовувати для постачання електроенергії із ЗАЕС до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Трансформаторна станція поблизу міста Джанкой, де сьогодні стлась пожежа, могла б використовуватися для постачання електроенергії із Запорізької атомної електростанції до Криму. Про це повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, інформує УНН.
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«Що таке трансформаторна станція? Вони для того вкрали ЗАЕС, щоб саме через Джанкой кидати електрику до Криму. Я вважаю, що це кармічна розплата. Те, що крадене, не приносить достатку», - сказав він.
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Також, за словами Подоляка, щодо вибуху на складі боєприпасів в тимчасоов окупованому Криму, то «виходячи з рівня інтелекту російської армії, а вони набирають людей непрофесійних, кількість таких ексцесів зростатиме саме в Криму».
Доповнення
Через вибух на складі боєприпасів під Джанкоєм у тимчасово окупованому Криму пошкоджено залізницю.
Місцеві жителі повідомляють, що над військовою авіабазою під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму піднімається чорний дим. До цього там чули вибухи.