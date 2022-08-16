Вибух на складі боєприпасів у Криму: під Джанкоєм пошкоджено залізницю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Через вибух на складі боєприпасів під Джанкоєм у тимчасово окупованому Криму пошкоджено залізницю. Про це повідомили екстрені служби, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Цитата
"Залізниця у Джанкойському районі Криму пошкоджена через вибух на складі боєприпасів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Так званий “глава” тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що маршрут потягів, які прямують до Криму з росії, буде змінено через НП на півночі півострова.
"Після консультації з "керівництвом" Кримської залізниці ухвалено рішення пасажирські потяги зупиняти на станції Владиславівка. Там пасажирам надаватимуть автобуси для доправлення на найближчі автостанції", – повідомив аксьонов.
Доповнення
Сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляли, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм. Згодом це підтвердило міноборони рф.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що тисячі громадян росії після сьогоднішніх вибухів у Криму прямують у бік Керченського мосту.