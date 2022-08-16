Взрыв на складе боеприпасов в Крыму: под Джанкоем повреждена железная дорога

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"Железная дорога в Джанкойском районе Крыма повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов", – говорится в сообщении.

Детали

Так называемый “глава” временно оккупированного Крыма сергей аксенов заявил, что маршрут поездов, которые следуют в Крым из россии, будет изменен через ЧП на севере полуострова.

"После консультации с "руководством" Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставлять автобусы для отправки на ближайшие автостанции", – сообщил аксенов.

Дополнение

Сегодня утром во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Сообщали, что горит склад боеприпасов под Джанкоем. Позже это подтвердило минобороны рф.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что тысячи граждан россии после сегодняшних взрывов в Крыму направляются в сторону Керченского моста.