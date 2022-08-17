ISW: вибухи під Джанкоєм порушать постачання загарбників у Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що вибухи на російському складі боєприпасів і трансформаторної підстанції в Джанкойському районі (Крим) серйозно порушили постачання армії рф на материковій частині України, передає УНН.
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Загарбники використовували Джанкой як залізничний вузол для перекидання військ і техніки в окуповані населені пункти на півдні Запорізької області, включаючи Мелітополь. Російська влада тимчасово призупинила пасажирське залізничне сполучення з росії до Криму після нападу.
В ISW впевнені, що удар ЗСУ по логістичних об'єктах в Криму не порушить зобов'язань України перед західними партнерами щодо використання зброї, що поставляється на територію України, або заявлену політику США щодо права України застосовувати силу для відновлення контролю над всією територією, включаючи території, захоплені росією у 2014 році.
"Немає ніяких ознак того, що українські сили використовували поставлену США зброю в недавніх ударах по Криму, і малоймовірно, що вони це робили, оскільки цілі знаходяться далеко за межами досяжності наданих США систем", - кажуть експерти.
Атаки на російські позиції в Криму, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу, спрямованого на відновлення контролю над західним берегом Дніпра.
"Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують російські сили на материковій частині України, в тому числі в західній частині Херсонської області. Контрнаступальні дії України також націлені на мости через річку Дніпро та об'єкти тилового забезпечення зс рф в окупованій Херсонській області. Кінцевим результатом цієї кампанії, ймовірно, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра і захищати їх за допомогою авіації і артилерії на східному березі від українських контратак", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Трансформаторна станція поблизу міста Джанкой, де сталася пожежа, могла б використовуватися для постачання електроенергії із Запорізької атомної електростанції до Криму.
Нагадаємо
З села Майське під Джанкоєм на півночі тимчасово окупованого Криму повідомляли, що горів склад боєприсів. Відео поиширювали російські Telegram-канали.
Тисячі громадян рф після вибухів в тимчасово окупованому Криму висуваються в бік Керченського мосту. У російському міноборони підтвердили "займання" на складі боєприпасів у Джанкойському районі у тимчасово окупованому Криму.