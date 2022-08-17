ISW: вибухи під Джанкоєм порушать постачання загарбників у Запорізькій області

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61776 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69741 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81656 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87053 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97579 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150740 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70911 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151153 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109806 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69438 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20676 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22272 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23546 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12565 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13477 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61777 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150741 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174801 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151154 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96382 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98991 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43571 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46956 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61558 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

ISW: вибухи під Джанкоєм порушать постачання загарбників у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 203760 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що вибухи на російському складі боєприпасів і трансформаторної підстанції в Джанкойському районі (Крим) серйозно порушили постачання армії рф на материковій частині України, передає УНН.

ISW: вибухи під Джанкоєм порушать постачання загарбників у Запорізькій області

Деталі 

Загарбники використовували Джанкой як залізничний вузол для перекидання військ і техніки в окуповані населені пункти на півдні Запорізької області, включаючи Мелітополь. Російська влада тимчасово призупинила пасажирське залізничне сполучення з росії до Криму після нападу.

В ISW впевнені, що удар ЗСУ по логістичних об'єктах в Криму не порушить зобов'язань України перед західними партнерами щодо використання зброї, що поставляється на територію України, або заявлену політику США щодо права України застосовувати силу для відновлення контролю над всією територією, включаючи території, захоплені росією у 2014 році.

"Немає ніяких ознак того, що українські сили використовували поставлену США зброю в недавніх ударах по Криму, і малоймовірно, що вони це робили, оскільки цілі знаходяться далеко за межами досяжності наданих США систем", - кажуть експерти.

Атаки на російські позиції в Криму, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу, спрямованого на відновлення контролю над західним берегом Дніпра.

"Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують російські сили на материковій частині України, в тому числі в західній частині Херсонської області. Контрнаступальні дії України також націлені на мости через річку Дніпро та об'єкти тилового забезпечення зс рф в окупованій Херсонській області. Кінцевим результатом цієї кампанії, ймовірно, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра і захищати їх за допомогою авіації і артилерії на східному березі від українських контратак", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Трансформаторна станція поблизу міста Джанкой, де сталася пожежа, могла б використовуватися для постачання електроенергії із Запорізької атомної електростанції до Криму.

Нагадаємо 

З села Майське під Джанкоєм на півночі тимчасово окупованого Криму повідомляли, що горів склад боєприсів. Відео поиширювали російські Telegram-канали.

Тисячі громадян рф після вибухів в тимчасово окупованому Криму висуваються в бік Керченського мосту. У російському міноборони підтвердили "займання" на складі боєприпасів у Джанкойському районі у тимчасово окупованому Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29