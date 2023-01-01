ISW: в военных элитах Ирана назревает раскол из-за протестов

Детали

Отмечается, что недавние комментарии лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отражают продолжающиеся внутри режима разногласия и особенно в КСИР по поводу протестов. Бригадный генерал Хамид Абазари заявил, что некоторые военачальники "выступили против ценностей, верховного лидера и режима", предполагая, что они спорят о том, как справиться с беспорядками.

Кроме этого, Абазари раскритиковал должностных лиц, публично не осудивших протесты. Бывший руководитель организации "Басидж", бригадный генерал Голам Хоссейн Гейб Парвар, теперь отвечающий за организацию и обучение элитных подразделений, специализирующихся на подавлении протестов, поддержал критику Абазари. Иранские СМИ назвали Абазари советником командующего КСИР генерал-майора Хоссейна Салами. 31 декабря отдел по связям с общественностью КСИР опубликовал заявление, в котором отвергает замечания Абазари и отрицает, что он советник Салами. В заявлении говорится, что Абазари высказал свое личное мнение, но не использовал правдивую информацию.

Замечания Абазари указывают на то, что разногласия в КСИР существуют между высокопоставленными офицерами. Абазари заявил, что командиры, которых он упомянул, принимали участие в ирано-иракской войне в 1980-х годах и теперь являются генералами. Командирам этого поколения в настоящее время от 50 до 60 лет, и они обычно служат в высших эшелонах вооруженных сил.

Напомним

Общенациональные протесты впервые вспыхнули в связи со смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини, задержанной "полицией морали". Ее задержали якобы за нарушение строгого иранского дресс-кода для женщин.

Силы безопасности разгоняли собрание боевыми патронами и слезоточивым газом в течение нескольких недель непрерывных протестов. По данным организации "Правозащитники в Иране", по меньшей мере 270 человек были убиты и 14 000 арестованы.

Власти Ирана объявили, что проведут публичные судебные процессы более 1000 человек в столице Тегеране в связи с протестами.