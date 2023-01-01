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ISW: у військових елітах Ірану назріває розкол через протести

ISW: у військових елітах Ірану назріває розкол через протести

Київ • УНН

 • 836818 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть: серед іранської військової еліти назріває розкол через питання придушення протестів, що тривають декілька місяців, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нещодавні коментарі лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) відображають розбіжності, що продовжуються всередині режиму, і особливо у КВІР, з приводу протестів. Бригадний генерал Хамід Абазарі заявив, що деякі воєначальники "виступили проти цінностей, верховного лідера та режиму", припускаючи, що вони сперечаються про те, як впоратися з заворушеннями.

Крім цього, Абазарі розкритикував посадових осіб, які публічно не засудили протести. Колишній керівник організації "Басідж", бригадний генерал Голам Хоссейн Гейб Парвар, який тепер відповідає за організацію та навчання елітних підрозділів, що спеціалізуються на придушенні протестів, підтримав критику Абазарі. Іранські ЗМІ назвали Абазарі радником командувача КВІР генерал-майора Хоссейна Саламі. 31 грудня відділ зв'язків із громадськістю КВІР опублікував заяву, в якій відкидає зауваження Абазарі та заперечує, що він є радником Саламі. У заяві йдеться, що Абазарі висловив свою особисту думку, але не використав правдиву інформацію.

Зауваження Абазарі вказують на те, що розбіжності в КВІР існують між високопоставленими офіцерами. Абазарі заявив, що командири, яких він згадав, брали участь у ірано-іракській війні у 1980-х роках і тепер є генералами. Командирам цього покоління нині від 50 до 60 років, і вони, зазвичай, служать у вищих ешелонах збройних сил.

Нагадаємо

Загальнонаціональні протести вперше спалахнули у зв'язку зі смертю 16 вересня 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі". Її затримали нібито за порушення суворого іранського дрес-коду для жінок.

Сили безпеки розганяли збори бойовими патронами і сльозогінним газом протягом кількох тижнів безперервних протестів. За даними організації "Правозахисники в Ірані", щонайменше 270 людей було вбито та 14 000 заарештовано.

Влада Ірану оголосила, що проведе публічні судові процеси над 1000 осіб у столиці Тегерані у зв'язку з протестами.

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