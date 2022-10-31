Іран проведе публічні суди над 1000 осіб, причетних до протестів

Деталі

Іранська державна інформаційна агенція IRNA цитує представників судової влади, які заявили, що тисяча людей, які відіграли центральну роль у протестах, постануть перед судом в Тегерані за їхні "підривні дії", включаючи напади на охоронців, підпали громадського майна та інші звинувачення.

"Ті, хто має намір протистояти режиму і повалити його, залежать від іноземців і будуть покарані відповідно до правових стандартів", - заявив глава судової системи Ірану Голам-Хосейн Мохсені Еджей, вказавши, що деяким протестувальникам будуть пред'явлені звинувачення у співпраці з іноземними урядами.

Судові органи висунули звинувачення проти сотень мешканців інших іранських провінцій. Декого звинувачують у "розбещенні на землі" та "війні проти Бога" - злочинах, за які передбачено страту.

Доповнення

Загальнонаціональні протести вперше спалахнули у зв'язку зі смертю 16 вересня 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі". Її затримали нібито за порушення суворого іранського дрес-коду для жінок.

Сили безпеки розганяли збори бойовими патронами і сльозогінним газом протягом кількох тижнів безперервних протестів. За даними організації "Правозахисники в Ірані", щонайменше 270 людей було вбито та 14 000 заарештовано.