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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Іран проведе публічні суди над 1000 осіб, причетних до протестів

Іран проведе публічні суди над 1000 осіб, причетних до протестів

Київ • УНН

 • 258750 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Влада Ірану оголосила в понеділок, що проведе публічні судові процеси над 1000 осіб у столиці Тегерані у зв'язку з протестами, які вразили країну. Масові звинувачення знаменують собою перший великий судовий позов уряду, спрямований на придушення інакодумства після того, як більше шести тижнів тому спалахнули заворушення, передає УНН.

Деталі

Іранська державна інформаційна агенція IRNA цитує представників судової влади, які заявили, що тисяча людей, які відіграли центральну роль у протестах, постануть перед судом в Тегерані за їхні "підривні дії", включаючи напади на охоронців, підпали громадського майна та інші звинувачення.

"Ті, хто має намір протистояти режиму і повалити його, залежать від іноземців і будуть покарані відповідно до правових стандартів", - заявив глава судової системи Ірану Голам-Хосейн Мохсені Еджей, вказавши, що деяким протестувальникам будуть пред'явлені звинувачення у співпраці з іноземними урядами.

Судові органи висунули звинувачення проти сотень мешканців інших іранських провінцій. Декого звинувачують у "розбещенні на землі" та "війні проти Бога" - злочинах, за які передбачено страту.

Доповнення

Загальнонаціональні протести вперше спалахнули у зв'язку зі смертю 16 вересня 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі". Її затримали нібито за порушення суворого іранського дрес-коду для жінок.

Сили безпеки розганяли збори бойовими патронами і сльозогінним газом протягом кількох тижнів безперервних протестів. За даними організації "Правозахисники в Ірані", щонайменше 270 людей було вбито та 14 000 заарештовано.

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