Иран проведет публичные суды над 1000 человек, причастных к протестам

Детали

Иранское государственное информационное агентство IRNA цитирует представителей судебных властей, которые заявили, что тысяча человек, сыгравших центральную роль в протестах, предстанут перед судом в Тегеране за их "подрывные действия", включая нападения на охранников, поджоги общественного имущества и другие обвинения.

"Те, кто намеревается противостоять режиму и свергнуть его, зависят от иностранцев и будут наказаны в соответствии с правовыми стандартами", - заявил глава судебной системы Ирана Голам-Хосейн Мохсени Эджей, указав, что некоторым протестующим будут предъявлены обвинения в сотрудничестве с иностранными правительствами.

Судебные органы выдвинули обвинения против сотен жителей других иранских провинций. Некоторых обвиняют в "развращении на земле" и "войне против Бога" - преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.

Дополнение

Общенациональные протесты впервые вспыхнули в связи со смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини, задержанной "полицией морали". Ее задержали якобы за нарушение строгого иранского дресс-кода для женщин.

Силы безопасности разгоняли собрание боевыми патронами и слезоточивым газом в течение нескольких недель непрерывных протестов. По данным организации "Правозащитники в Иране", по меньшей мере 270 человек были убиты и 14 000 арестованы.