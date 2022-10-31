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Иран проведет публичные суды над 1000 человек, причастных к протестам

Иран проведет публичные суды над 1000 человек, причастных к протестам

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Власти Ирана объявили в понедельник, что проведут публичные судебные процессы над 1000 человек в столице Тегеране в связи с протестами, которые поразили страну. Массовые обвинения знаменуют собой первый крупный судебный иск правительства, направленный на подавление инакомыслия после того, как более шести недель назад вспыхнули беспорядки, передает УНН.

Детали

Иранское государственное информационное агентство IRNA цитирует представителей судебных властей, которые заявили, что тысяча человек, сыгравших центральную роль в протестах, предстанут перед судом в Тегеране за их "подрывные действия", включая нападения на охранников, поджоги общественного имущества и другие обвинения.

"Те, кто намеревается противостоять режиму и свергнуть его, зависят от иностранцев и будут наказаны в соответствии с правовыми стандартами", - заявил глава судебной системы Ирана Голам-Хосейн Мохсени Эджей, указав, что некоторым протестующим будут предъявлены обвинения в сотрудничестве с иностранными правительствами.

Судебные органы выдвинули обвинения против сотен жителей других иранских провинций. Некоторых обвиняют в "развращении на земле" и "войне против Бога" - преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.

Дополнение

Общенациональные протесты впервые вспыхнули в связи со смертью 16 сентября 22-летней Махсы Амини, задержанной "полицией морали". Ее задержали якобы за нарушение строгого иранского дресс-кода для женщин.

Силы безопасности разгоняли собрание боевыми патронами и слезоточивым газом в течение нескольких недель непрерывных протестов. По данным организации "Правозащитники в Иране", по меньшей мере 270 человек были убиты и 14 000 арестованы.

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