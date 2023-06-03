ISW: российские военные подразделения начали спорить между собой относительно приписывания успехов на фронте

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"Известный российский военкор заявил, что в российском информационном пространстве идут споры относительно того, какое российское подразделение больше контролирует Марьинку, хотя российские войска еще не полностью захватили населенный пункт", - говорится в анализе.

Детали

Так, военкор, связанный с "вагнером", утверждал, что главную роль в успехах вокруг Марьинки играют элементы 150-й и 20-й мотострелковых дивизий и так называемой днр. Другие силы настаивают, что батальон "спарта" и формирования "каскад" и "русич" также принимали участие в успехах вокруг Марьинки.

Как отмечается, эти дискуссии об успехах совпадают с сообщениями о прибытии чеченских сил, чтобы взять на себя ответственность за донецкий фронт и завершить захват Марьинки других населенных пунктов в этом районе.

"Эти дискуссии, вероятно, направлены на то, чтобы подорвать способность кадырова использовать любые дальнейшие тактические достижения для повышения своего авторитета и восстановления своих военизированных формирований в качестве основной иррегулярной наступательной силы после отвода с линии фронта сил "вагнера", - подчеркнули в Институте изучения войны.

В ISW отмечают, что многие иррегулярные формирования могут быть возмущены попыткой кадырова взять на себя ответственность за любые успехи после месяцев изнурительных наступательных действий.

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что в российском информационном пространстве заметна повышенная тревожность относительно войны в Украине.