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ISW: российские военные подразделения начали спорить между собой относительно приписывания успехов на фронте

Киев • УНН

 • 319003 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Российское информационное поле, похоже, переориентируется на дискуссию по приписыванию успехов за текущую наступательную операцию по захвату Марьинки. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, передает УНН.

ISW: российские военные подразделения начали спорить между собой относительно приписывания успехов на фронте

Цитата

"Известный российский военкор заявил, что в российском информационном пространстве идут споры относительно того, какое российское подразделение больше контролирует Марьинку, хотя российские войска еще не полностью захватили населенный пункт", - говорится в анализе.

Детали

Так, военкор, связанный с "вагнером", утверждал, что главную роль в успехах вокруг Марьинки играют элементы 150-й и 20-й мотострелковых дивизий и так называемой днр. Другие силы настаивают, что батальон "спарта" и формирования "каскад" и "русич" также принимали участие в успехах вокруг Марьинки.

Как отмечается, эти дискуссии об успехах совпадают с сообщениями о прибытии чеченских сил, чтобы взять на себя ответственность за донецкий фронт и завершить захват Марьинки других населенных пунктов в этом районе.

"Эти дискуссии, вероятно, направлены на то, чтобы подорвать способность кадырова использовать любые дальнейшие тактические достижения для повышения своего авторитета и восстановления своих военизированных формирований в качестве основной иррегулярной наступательной силы после отвода с линии фронта сил "вагнера", - подчеркнули в Институте изучения войны.

В ISW отмечают, что многие иррегулярные формирования могут быть возмущены попыткой кадырова взять на себя ответственность за любые успехи после месяцев изнурительных наступательных действий.

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что в российском информационном пространстве заметна повышенная тревожность относительно войны в Украине.

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