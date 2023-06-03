ISW: російські військові підрозділи почали сперечатися між собою щодо приписування успіхів на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Російське інформаційне поле, схоже, переорієнтовується на дискусію щодо приписування успіхів за поточну наступальну операцію із захоплення Мар’їнки. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, передає УНН.
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"Відомий російський воєнкор заявив, що в російському інформаційному просторі точаться суперечки щодо того, який російський підрозділ більше контролює Мар’їнку, хоча російські війська ще не повністю захопили населений пункт", - йдеться в аналізі.
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Так, воєнкор, пов’язаний з "вагнером", стверджував, що головну роль в успіхах навколо Мар’їнки грають елементи 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій і так званої днр. Інші сили наполягають, що батальйон "спарта" та формування "каскад" і "русич" також брали участь в успіхах навколо Мар’їнки.
Як зазначається, ці дискусії про успіхи збігаються з повідомленнями про прибуття чеченських сил, щоб взяти на себе відповідальність за донецький фронт і завершити захоплення Мар’їнки та інших населених пунктів у цьому районі.
"Ці дискусії, ймовірно, спрямовані на те, щоб підірвати здатність кадирова використовувати будь-які подальші тактичні досягнення для підвищення свого авторитету та відновлення своїх воєнізованих формувань як основної іррегулярної наступальної сили після відведення з лінії фронту сил "вагнера", - підкреслили в Інституті вивчення війни.
В ISW наголошують, що багато іррегулярних формувань можуть бути обурені спробою кадирова взяти на себе відповідальність за будь-які успіхи після місяців виснажливих наступальних дій.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни зазначали, що в російському інформаційному просторі помітна підвищена тривожність щодо війни в Україні.