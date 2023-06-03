ISW: російські військові підрозділи почали сперечатися між собою щодо приписування успіхів на фронті

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 13389 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 23390 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 41240 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 36865 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 81177 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 62797 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 58174 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118485 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182967 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 212802 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 30634 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 28720 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 19940 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 60539 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 14882 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 41308 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 62094 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 81231 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 212823 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 263390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 12058 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 15889 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24873 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29426 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 45111 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ISW: російські військові підрозділи почали сперечатися між собою щодо приписування успіхів на фронті

Київ • УНН

 • 319003 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Російське інформаційне поле, схоже, переорієнтовується на дискусію щодо приписування успіхів за поточну наступальну операцію із захоплення Мар’їнки. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, передає УНН.

ISW: російські військові підрозділи почали сперечатися між собою щодо приписування успіхів на фронті

Цитата

"Відомий російський воєнкор заявив, що в російському інформаційному просторі точаться суперечки щодо того, який російський підрозділ більше контролює Мар’їнку, хоча російські війська ще не повністю захопили населений пункт", - йдеться в аналізі.

Деталі

Так, воєнкор, пов’язаний з "вагнером", стверджував, що головну роль в успіхах навколо Мар’їнки грають елементи 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій і так званої днр. Інші сили наполягають, що батальйон "спарта" та формування "каскад" і "русич" також брали участь в успіхах навколо Мар’їнки.

Як зазначається, ці дискусії про успіхи збігаються з повідомленнями про прибуття чеченських сил, щоб взяти на себе відповідальність за донецький фронт і завершити захоплення Мар’їнки та інших населених пунктів у цьому районі.

"Ці дискусії, ймовірно, спрямовані на те, щоб підірвати здатність кадирова використовувати будь-які подальші тактичні досягнення для підвищення свого авторитету та відновлення своїх воєнізованих формувань як основної іррегулярної наступальної сили після відведення з лінії фронту сил "вагнера", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

В ISW наголошують, що багато іррегулярних формувань можуть бути обурені спробою кадирова взяти на себе відповідальність за будь-які успіхи після місяців виснажливих наступальних дій.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни зазначали, що в російському інформаційному просторі помітна підвищена тривожність щодо війни в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61