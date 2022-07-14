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ISW: российские регионы набирают добровольцев для участия в войне

ISW: российские регионы набирают добровольцев для участия в войне

Киев • УНН

 • 117472 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Американский институт исследования война доложил (ISW), что российские регионы набирают добровольцев для участия в войне. Об этом информирует УНН.

Детали

Кремль, вероятно, приказал российским регионам сформировать добровольческие батальоны для участия в войне, вместо того, чтобы объявить частичную или полную мобилизацию в России, пишут эксперты американского Института изучения войны в очередном своде.

Российский военный корреспондент и блогер Максим Фомин заявил, что в России началась "добровольная мобилизация", во время которой каждый регион должен сформировать как минимум один добровольческий батальон.

Термин "добровольная", вероятно, предполагает, что Кремль приказал 85 субъектам федерации, включая оккупированные Севастополь и Крым, набрать и финансово стимулировать добровольцев для формирования новых батальонов вместо того, чтобы провести всеобщую мобилизацию и призвать резервистов.

По сообщениям российских СМИ, региональные власти набирают мужчин в возрасте до 50 лет (или 60 лет для отдельных военных специальностей) на шестимесячный контракт и предлагают зарплату в среднем от 220 до 350 тысяч рублей в месяц (3750-6000 долларов).

Эксперты ISW подсчитали, что если каждый субъект федерации создаст хотя бы одно военное подразделение численностью 400 человек, общее количество "добровольцев" может составить 34 тысяч человек.

Напомним

Русские 65 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки.

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