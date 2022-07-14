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ISW: російські регіони набирають добровольців для участі у війні

ISW: російські регіони набирають добровольців для участі у війні

Київ • УНН

 • 117473 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Американський інститут дослідження війна доповів (ISW), що російські регіони набирають добровольців для участі у війні. Про це інформує УНН.

Деталі

Кремль, ймовірно, наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для участі у війні, замість оголосити часткову або повну мобілізацію в Росії, пишуть експерти американського Інституту вивчення війни в черговому зведенні.

Російський військовий кореспондент і блогер Максим Фомін заявив, що в Росії почалася "добровільна мобілізація", під час якої кожен регіон має сформувати щонайменше один добровольчий батальйон.

Термін "добровільна", ймовірно, передбачає, що Кремль наказав 85 суб'єктам федерації, включаючи окуповані Севастополь і Крим, набрати та фінансово стимулювати добровольців для формування нових батальйонів замість того, щоб провести загальну мобілізацію та закликати резервістів.

За повідомленнями російських ЗМІ, регіональна влада набирає чоловіків віком до 50 років (або 60 років для окремих військових спеціальностей) на шестимісячний контракт і пропонує зарплату в середньому від 220 до 350 тисяч рублів на місяць (3750-6000 доларів).

Експерти ISW підрахували, що якщо кожен суб'єкт федерації створить хоча б один військовий підрозділ чисельністю 400 осіб, загальна кількість "добровольців" може становити 34 тисячі осіб.

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