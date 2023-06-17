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ISW: Российские чиновники призывают рф вернуться к общепризнанным границам из-за кризиса в связи с подрывом Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1783415 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Отдельные нынешние и бывшие российские муниципальные чиновники подписали открытое письмо с призывом к российским войскам вернуться к «общепризнанным» российским границам из-за кризиса, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.

ISW: Российские чиновники призывают рф вернуться к общепризнанным границам из-за кризиса в связи с подрывом Каховской ГЭС

Детали 

Муниципальные чиновники москвы и санкт-петербурга подписали документ, в котором утверждалось, что разрушение дамбы ГЭС повлияет на экосистему планеты, проблемы со здоровьем и экономику на многие десятилетия. 

В письме указано, что действия диктатора путина с 24 февраля 2022 года вызвали неопределенные катастрофические события, но не указывается на продолжение российских военных операций в Украине как причину для вывода российских сил. 

Российские чиновники, не связанные с кремлем, вероятно, используют общественную обеспокоенность экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением дамбы ГЭС, чтобы высказаться против войны в Украине, не критикуя непосредственно самих военных действий. 

кремль жестоко подавляет антивоенное инакомыслие. Россияне, которые имеют антивоенные настроения, могут использовать уничтожение ГЭС, чтобы высказаться против войны в очень ограниченной форме.

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