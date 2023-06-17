Детали

Муниципальные чиновники москвы и санкт-петербурга подписали документ, в котором утверждалось, что разрушение дамбы ГЭС повлияет на экосистему планеты, проблемы со здоровьем и экономику на многие десятилетия.

В письме указано, что действия диктатора путина с 24 февраля 2022 года вызвали неопределенные катастрофические события, но не указывается на продолжение российских военных операций в Украине как причину для вывода российских сил.

Российские чиновники, не связанные с кремлем, вероятно, используют общественную обеспокоенность экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением дамбы ГЭС, чтобы высказаться против войны в Украине, не критикуя непосредственно самих военных действий.

кремль жестоко подавляет антивоенное инакомыслие. Россияне, которые имеют антивоенные настроения, могут использовать уничтожение ГЭС, чтобы высказаться против войны в очень ограниченной форме.