ISW: Російські чиновники закликають рф повернутись до загальновизнаних кордонів через кризу у зв'язку з підривом Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Окремі нинішні та колишні російські муніципальні чиновники підписали відкритий лист із закликом до російських військ повернутися до «загальновизнаних» російських кордонів через кризу, спричинену підривом дамби Каховської ГЕС. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.
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Муніципальні чиновники москви та санкт-петербурга підписали документ, в якому стверджувалося, що руйнування дамби ГЕС вплине на екосистему планети, проблеми зі здоров'ям і економіку на багато десятиліть.
У листі зазначено, що дії диктатора путіна з 24 лютого 2022 року спричинили невизначені катастрофічні події, але не вказується на продовження російських військових операцій в Україні як причину для виведення російських сил.
Російські посадовці, не пов’язані з кремлем, ймовірно, використовують громадську стурбованість екологічною та гуманітарною ситуацією, пов’язаною з руйнуванням дамби ГЕС, щоб висловитись проти війни в Україні, не критикуючи безпосередньо самих військових дій.
кремль жорстоко придушує антивоєнного інакомислення. Росіяни, які мають антивоєнні настрої, можуть використати знищення ГЕС, щоб висловитись проти війни в дуже обмеженій формі.