ISW: россия хочет как можно быстрее перевести Запорожскую АЭС в свою электросеть

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"Власть рф может выдвигать условия для немедленного перевода ЗАЭС в российскую энергосистему после заявления МАГАТЭ от 3 ноября о том, что украинские власти не используют ядерные материалы не по назначению. МАГАТЭ также заявило 3 ноября, что обстрелы повредили внешние линии электропередач в ЗАЭС на подконтрольной Украине территории в точках в 50-60 км от станции, полностью прекратив электроснабжение ЗАЭС только через день после того, как украинские власти перевели два реактора в режим горячей остановки для выработки тепла для Энергодара", - говорится в сообщении.

Эксперты ISW отмечает, что это позволяет предположить, что российские власти стремятся заставить перевести ЗАЭС в российскую электросеть, изображая российский контроль "как единственный жизнеспособный вариант" обеспечения электроэнергией ЗАЭС и теплом Энергодара и близлежащих районов.

Напомним

3 ноября, в Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС) прибыла новая команда из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая заменит экспертов, работавших на площадке в течение последних четырех недель.