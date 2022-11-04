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ISW: росія хоче якнайшвидше перевести Запорізьку АЕС у свою електромережу

ISW: росія хоче якнайшвидше перевести Запорізьку АЕС у свою електромережу

Київ • УНН

 • 227788 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російська влада може висувати умови для негайного переведення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в російську енергосистему, передає УНН.

Цитата

"Влада рф може висувати умови для негайного переведення ЗАЕС в російську енергосистему після заяви МАГАТЕ від 3 листопада про те, що українська влада не використовує ядерні матеріали не за призначенням. МАГАТЕ також заявило 3 листопада, що обстріли пошкодили зовнішні лінії електропередач до ЗАЕС на підконтрольній Україні території в точках за 50-60 км від станції, повністю припинивши електропостачання ЗАЕС лише через день після того, як українська влада перевела два реактори в режим гарячої зупинки для вироблення тепла для Енергодара", - йдеться в повідомленні.

Експерти ISW наголошуєть, що це дозволяє припустити, що російська влада прагне примусити перевести ЗАЕС в російську електромережу, зображуючи російський контроль "як єдиний життєздатний варіант" забезпечення електроенергією ЗАЕС та теплом Енергодара і прилеглих районів.

Нагадаємо 

3 листопада, на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) прибула нова команда з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка замінить експертів, що працювали на майданчику протягом останніх чотирьох тижнів.

Українські Національні Новини

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