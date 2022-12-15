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ISW: путин пытается отложить момент признания поражения в войне против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российский диктатор отложил свое ежегодное послание к собранию Российской Федерации указывает на то, что он остается неуверенным в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне роста критики его поведения по вторжению в Украину.

Об этом пишут аналитики американского института ведения войны, передает УНН.

Детали

Спикер Кремля дмитрий песков заявил, что путин может выступить с посланием к Собранию Федерации в 2023 году, и призвал россиян прекратить гадать о сроках последующего обращения.

Неназванный источник в правительстве сообщил российскому одному государственному новостному каналу, что отсчет нового обращения начинается с даты предварительного обращения.

“Бегство РФ из Киевской области и севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортило планы путина провозгласить победу во время обращения в федеральное собрание”, — отметили аналитики.

В институте напомнили, как в марте 2014 пути воспользовался случаем, чтобы произнести речь, в которой он объявил о незаконной аннексии Крыма и города Севастополь.

“Возможно, путин все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что РФ не может достичь своих целей в Украине (признать проигрыш в войне)”, — подчеркивают специалисты.

Ключевые выводы

  • Украинские чиновники прогнозируют, что российские войска могут попытаться начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года.
  • Вероятно, Кремль усилит информационные операции, направленные на то, чтобы представить украинские власти как притеснитель религиозных свобод и свободы прессы.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия, а русские вели контратаки в районе Сватового и Кременского.
  • Российские войска продолжали следующие действия в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российские войска продолжали оборону к югу от Днепра в Херсонской области.
  • Кремлевские чиновники признали, что получали жалобы по поводу мобилизации, несмотря на «фактическое завершение мобилизации».
  • Украинские партизаны продолжают помогать украинским силам в выявлении общих российских целей.
Украинские Национальные Новости

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