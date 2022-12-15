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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ISW: путін намагається відкласти момент визнання поразки у війні проти України

ISW: путін намагається відкласти момент визнання поразки у війні проти України

Київ • УНН

 • 1004273 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російського диктатор відклав своє щорічне послання до зборів Російської Федерації вказує на те, що він залишається невпевненим у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростання критики його поведінки щодо вторгнення в Україну.

Про це пишуть аналітики американського інститут ведення війни, передає УНН.

Деталі

Речник Кремля дмитро пєсков заявив, що путін може виступити з посланням до Зборів Федерації у 2023 році, і закликав росіян припинити гадати щодо термінів наступного звернення.

Неназване джерело в уряді повідомило російському одному державному каналу новин, що відлік нового звернення починається з дати попереднього звернення.

“Втеча РФ з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсувала плани путіна проголосити перемогу під час звернення до федеральних зборів”, — зазначили аналітики.

В інституті нагадали, як у березні 2014 року путін скористався нагодою, щоб виголосити промову, в якій він оголосив про незаконну анексію Криму та міста Севастополь.

“Можливо, путін все ще чекає та сподівається виголосити грандіозну переможну промову в 2023 році або відкладає момент, коли йому доведеться визнати, що РФ не може досягти своїх цілей в Україні (визнати програш у війні)”, — підкреслюють фахівці.

Ключові висновки

  • Українські чиновники прогнозують, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року.
  • Імовірно, Кремль посилить інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити українську владу як утискач релігійних свобод і свободи преси.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії, а російські вели контратаки в районі Сватового та Кремінського.
  • Російські війська продовжували наступні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Російські війська продовжували оборону на південь від Дніпра в Херсонській області.
  • Кремлівські чиновники визнали, що отримували скарги щодо мобілізації, попри «фактичне завершення мобілізації».
  • Українські партизани продовжують допомагати українським силам у виявленні загальних російських цілей.
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