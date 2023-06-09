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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ISW: перенос "Прямой линии" путина демонстрирует захват Бахмута как недостаточную информационную победу на фоне нестабильности россии

Киев • УНН

 • 374026 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Перенос ежегодной пресс-конференции путина "Прямая линия" свидетельствует, что захват Бахмута является недостаточной информационной победой для того, чтобы компенсировать общую нестабильность россии. Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.

ISW: перенос "Прямой линии" путина демонстрирует захват Бахмута как недостаточную информационную победу на фоне нестабильности россии

Детали

Сообщается, что президент россии владимир путин перенес свою ежегодную пресс-конференцию с июня на ноябрь или декабрь 2023 года. Российское информационное издание "Коммерсантъ" 8 июня со ссылкой на источники в кремле заявило, что путин откладывает свой ежегодный журналистский форум "Прямая линия" до стабилизации военной ситуации в россии.

Как отмечается, источник "Коммерсанта" заявил, что эти даты являются предварительными, и путин планирует провести "Прямую линию" до президентских выборов в марте 2024 года.

"Ранее ISW оценивало, что путин, вероятно, проведет "Прямую линию" в начале июня 2023 года после захвата российскими войсками Бахмута, и отказ от форума свидетельствует о том, что кремль может воспринять захват Бахмута как недостаточную информационную победу, чтобы компенсировать общую нестабильность россии", - говорится в анализе Института изучения войны.

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что страх перед пересечением украинскими военными реки Днепр в Херсонской области присутствовал у россиян незадолго до разрушения Каховской ГЭС.

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