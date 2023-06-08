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В окупантів був присутній страх перетину українськими військовими річки Дніпро: ISW про підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Страх перед перетином українськими військовими річки Дніпро в Херсонській області був присутній в росіян незадовго до руйнування Каховської ГЕС. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.

В окупантів був присутній страх перетину українськими військовими річки Дніпро: ISW про підрив Каховської ГЕС

Деталі

Так, українські офіційні особи зазначали, що росіяни зруйнували Каховську ГЕС через побоювання, що ЗСУ висадяться на лівому березі Херсонської області. Представник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов заявив, що підірвати дамбу могли тільки російські сили з огляду на її конструктивні та інженерні особливості, і наголосив, що росіяни "дуже раді, що острови, на яких нібито базувалися українські війська, були затоплені". 

Генштаб України також стверджував, що російські війська підірвали внутрішні конструкції ГЕС, щоб пошкодити дамбу і тим самим перешкодити просуванню українських сил.

Як зазначається, російські воєнкори висловлювали занепокоєння щодо українських річкових переправлень на лівий берег як за день до руйнування дамби, так і неодноразово в минулому. Зокрема, пов’язаний із кремлем воєнкор стверджував, що станом на 5 червня тривали активні бойові дії між українськими та російськими військами на лівому березі річки Дніпро та на спірних островах поблизу Херсона. Він зауважував, що станом на 5 червня в дельті Дніпра також зросла кількість українських катерів.

Інший воєнкор припускав, що українські сили намагалися створити плацдарм, захопивши дамбу.

"ISW не дає оцінки того, чи намагалися українці перетнути річку або з якою метою вони могли це зробити. Однак явне занепокоєння в російському військовому інформаційному просторі свідчить про те, що страх перед таким перетином і віра в те, що він або триває, або неминучий, був присутній в умах росіян, які уважно слідкували за війною, незадовго до руйнування дамби", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни зазначали, що російські офіційні особи звинуватили українські війська в руйнуванні дамби Каховської ГЕС і використали ці звинувачення, щоб підкріпити поточні спроби зобразити українські наступи в інших місцях України як "провальні".

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