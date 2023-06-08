У оккупантов присутствовал страх пересечения украинскими военными реки Днепр: ISW о подрыве Каховской ГЭС

Детали

Так, украинские официальные лица отмечали, что россияне разрушили Каховскую ГЭС из-за опасений, что ВСУ высадятся на левом берегу Херсонской области. Представитель Главного управления военной разведки Украины Андрей Юсов заявил, что взорвать дамбу могли только российские силы, учитывая ее конструктивные и инженерные особенности, и подчеркнул, что россияне "очень рады, что острова, на которых якобы базировались украинские войска, были затоплены".

Генштаб Украины также утверждал, что российские войска взорвали внутренние конструкции ГЭС, чтобы повредить дамбу и тем самым помешать продвижению украинских сил.

Как отмечается, российские военкоры выражали обеспокоенность относительно украинских речных переправ на левый берег как за день до разрушения дамбы, так и неоднократно в прошлом. В частности, связанный с кремлем военкор утверждал, что по состоянию на 5 июня продолжались активные боевые действия между украинскими и российскими войсками на левом берегу Днепра и на спорных островах вблизи Херсона. Он отмечал, что по состоянию на 5 июня в дельте Днепра также возросло количество украинских катеров.

Другой военкор предполагал, что украинские силы пытались создать плацдарм, захватив дамбу.

"ISW не дает оценки того, пытались ли украинцы пересечь реку или с какой целью они могли это сделать. Однако явное беспокойство в российском военном информационном пространстве свидетельствует о том, что страх перед таким пересечением и вера в то, что оно либо продолжается, либо неизбежно, присутствовал в умах россиян, которые внимательно следили за войной, незадолго до разрушения дамбы", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Напомним

В Институте изучения войны отмечали, что российские официальные лица обвинили украинские войска в разрушении дамбы Каховской ГЭС и использовали эти обвинения, чтобы подкрепить текущие попытки изобразить украинские наступления в других местах Украины как "провальные".