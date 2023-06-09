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ISW: перенесення "Прямої лінії" путіна демонструє захоплення Бахмута як недостатню інформаційну перемогу на тлі нестабільності росії

Київ • УНН

 • 374026 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Перенесення щорічної прес-конференції путіна "Пряма лінія" свідчить, що захоплення Бахмута є недостатньою інформаційною перемогою для того, щоб компенсувати загальну нестабільність росії. Про це йдеться в щоденному аналізі Інституту вивчення війни, пише УНН.

ISW: перенесення "Прямої лінії" путіна демонструє захоплення Бахмута як недостатню інформаційну перемогу на тлі нестабільності росії

Деталі

Повідомляється, що президент росії володимир путін переніс свою щорічну прес-конференцію з червня на листопад або грудень 2023 року. Російське інформаційне видання "Коммерсантъ" 8 червня з посиланням на джерела в кремлі заявило, що путін відкладає свій щорічний журналістський форум "Пряма лінія" до стабілізації військової ситуації в росії.

Як зазначається, джерело "Коммерсанта" заявило, що ці дати є попередніми, і путін планує провести "Пряму лінію" до президентських виборів у березні 2024 року.

"Раніше ISW оцінювало, що путін, ймовірно, проведе "Пряму лінію" на початку червня 2023 року після захоплення російськими військами Бахмута, і відмова від форуму свідчить про те, що кремль може сприйняти захоплення Бахмута як недостатню інформаційну перемогу, щоб компенсувати загальну нестабільність росії", - йдеться в аналізі Інституту вивчення війни.

Нагадаємо

В Інституті вивчення війни зазначали, що страх перед перетином українськими військовими річки Дніпро в Херсонській області був присутній в росіян незадовго до руйнування Каховської ГЕС.

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