Исторический шанс: Парубий хочет единства вокруг обращения относительно автокефалии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев поддержать обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею относительно автокефалии Православной Церкви в Украине. Об этом спикер парламента заявил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Сегодня мы имеем исторический шанс. Верховная Рада рассмотрит обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Призываю народных депутатов к единству вокруг этого вопроса", - отметил он.
Напомним, Президент Петр Порошенко прибыл в парламент для выступления перед нардепами в связи с рассмотрением парламентариями обращения к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии Православной Церкви в Украине.
Профильный комитет ВР поддержал постановление об автокефалии Православной Церкви в Украине.