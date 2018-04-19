Исторический шанс: Парубий хочет единства вокруг обращения относительно автокефалии

"Сегодня мы имеем исторический шанс. Верховная Рада рассмотрит обращение Президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине. Призываю народных депутатов к единству вокруг этого вопроса", - отметил он.

Напомним, Президент Петр Порошенко прибыл в парламент для выступления перед нардепами в связи с рассмотрением парламентариями обращения к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии Православной Церкви в Украине.

Профильный комитет ВР поддержал постановление об автокефалии Православной Церкви в Украине.