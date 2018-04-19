Історичний шанс: Парубій хоче єдності навколо звернення щодо автокефалії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав парламентарів підтримати звернення до Вселенского Патріарха Варфоломія щодо автокефалії Православної Церкви в Україні. Про це спікер парламенту заявив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Cьогодні ми маємо історичний шанс. Верховна Рада розгляне звернення Президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Закликаю народних депутатів до єдності навколо цього питання", - зазначив він.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко прибув у парламент для виступу перед нардепами у зв'язку з розглядом парламентарями звернення до Вселенского Патріарха щодо автокефалії Православної Церкви в Україні.
Профільний комітет ВР підтримав постанову щодо автокефалії Православної Церкви в Україні.