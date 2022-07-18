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Исторические споры: министры иностранных дел Южной Кореи и Японии проведут первую встречу с 2019 года

Исторические споры: министры иностранных дел Южной Кореи и Японии проведут первую встречу с 2019 года

Киев • УНН

 • 92783 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин начал в понедельник встречу в Токио со своим японским коллегой из-за исторических разногласий. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Что предшествовало

В течение многих лет отношения двух стран были натянуты из-за наследия японской оккупации Кореи с 1910 по 1945 год.

В основе спора лежат решения суда Южной Кореи от 2018 года, которым обязали две японские компании, Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries, выплатить компенсацию подневольным корейским работникам. Японские компании отказались выполнять постановления, а бывшие рабочие в ответ выступили за принудительную продажу корпоративных активов Nippon Steel и Mitsubishi.

Ожидается, что Верховный суд Южной Кореи примет окончательное решение о ликвидации активов в августе или сентябре, и Токио предупредил о серьезных последствиях, если приказы будут исполнены.

Детали

Выступая перед журналистами в Сеуле перед вылетом в Токио, Пак заявил, что "очень хочет" улучшить отношения между Южной Кореей и Японией.

Визит министра иностранных дел Южной Кореи, первый с ноября 2019 года.

Контекст

Встреча проходит на фоне усилий Соединенных Штатов, направленных на побуждение своих ключевых союзников в Северной Азии наладить отношения и наладить сотрудничество по таким вопросам, как ракетная и ядерная программы Северной Кореи и рост Китая.

Официальные лица Южной Кореи надеются, что визит на высоком уровне инициирует переговоры о прорыве в спорах, несмотря на опасения, что смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ может изменить политические приоритеты Японии.

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