Исторические споры: министры иностранных дел Южной Кореи и Японии проведут первую встречу с 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин начал в понедельник встречу в Токио со своим японским коллегой из-за исторических разногласий. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Что предшествовало
В течение многих лет отношения двух стран были натянуты из-за наследия японской оккупации Кореи с 1910 по 1945 год.
В основе спора лежат решения суда Южной Кореи от 2018 года, которым обязали две японские компании, Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries, выплатить компенсацию подневольным корейским работникам. Японские компании отказались выполнять постановления, а бывшие рабочие в ответ выступили за принудительную продажу корпоративных активов Nippon Steel и Mitsubishi.
Ожидается, что Верховный суд Южной Кореи примет окончательное решение о ликвидации активов в августе или сентябре, и Токио предупредил о серьезных последствиях, если приказы будут исполнены.
Детали
Выступая перед журналистами в Сеуле перед вылетом в Токио, Пак заявил, что "очень хочет" улучшить отношения между Южной Кореей и Японией.
Визит министра иностранных дел Южной Кореи, первый с ноября 2019 года.
Контекст
Встреча проходит на фоне усилий Соединенных Штатов, направленных на побуждение своих ключевых союзников в Северной Азии наладить отношения и наладить сотрудничество по таким вопросам, как ракетная и ядерная программы Северной Кореи и рост Китая.
Официальные лица Южной Кореи надеются, что визит на высоком уровне инициирует переговоры о прорыве в спорах, несмотря на опасения, что смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ может изменить политические приоритеты Японии.