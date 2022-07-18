Історичні суперечки: міністри закордонних справ Південної Кореї та Японії проведуть першу зустріч із 2019 року

Що передувало

Протягом багатьох років відносини двох країн були натягнуті через спадщину японської окупації Кореї з 1910 по 1945 рік.

В основі суперечки лежать рішення суду Південної Кореї від 2018 року, яким зобов'язали дві японські компанії, Nippon Steel та Mitsubishi Heavy Industries, виплатити компенсацію підневільним корейським працівникам. Японські компанії відмовилися виконувати постанови, а колишні робітники у відповідь виступили за примусовий продаж корпоративних активів Nippon Steel та Mitsubishi.

Очікується, що Верховний суд Південної Кореї ухвалить остаточне рішення про ліквідацію активів у серпні чи вересні, і Токіо попередив про серйозні наслідки, якщо накази будуть виконані.

Деталі

Виступаючи перед журналістами в Сеулі перед вильотом до Токіо, Пак заявив, що "дуже хоче" покращити відносини між Південною Кореєю та Японією.

Візит міністра закордонних справ Південної Кореї, перший із листопада 2019 року.

Контекст

Зустріч проходить на тлі зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на те, щоб спонукати своїх ключових союзників у Північній Азії налагодити відносини та налагодити співпрацю з таких питань, як ракетна та ядерна програми Північної Кореї та зростання Китаю.

Офіційні особи Південної Кореї сподіваються, що візит на високому рівні започаткує переговори про прорив у суперечках, незважаючи на побоювання, що смерть колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе може змінити політичні пріоритети Японії.