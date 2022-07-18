Історичні суперечки: міністри закордонних справ Південної Кореї та Японії проведуть першу зустріч із 2019 року

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 32925 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 65044 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 76423 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 86418 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 84680 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 80495 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 87196 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 228801 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149778 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172603 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 49609 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 85196 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 109747 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 105491 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 63674 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 29739 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 228776 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 502731 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 452022 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 657719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 13674 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 31547 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 63674 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 109747 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 115359 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Історичні суперечки: міністри закордонних справ Південної Кореї та Японії проведуть першу зустріч із 2019 року

Історичні суперечки: міністри закордонних справ Південної Кореї та Японії проведуть першу зустріч із 2019 року

Київ • УНН

 • 92784 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин розпочав у понеділок зустріч у Токіо зі своїм японським колегою через історичні розбіжності. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Що передувало

Протягом багатьох років відносини двох країн були натягнуті через спадщину японської окупації Кореї з 1910 по 1945 рік.

В основі суперечки лежать рішення суду Південної Кореї від 2018 року, яким зобов'язали дві японські компанії, Nippon Steel та Mitsubishi Heavy Industries, виплатити компенсацію підневільним корейським працівникам. Японські компанії відмовилися виконувати постанови, а колишні робітники у відповідь виступили за примусовий продаж корпоративних активів Nippon Steel та Mitsubishi.

Очікується, що Верховний суд Південної Кореї ухвалить остаточне рішення про ліквідацію активів у серпні чи вересні, і Токіо попередив про серйозні наслідки, якщо накази будуть виконані.

Деталі

Виступаючи перед журналістами в Сеулі перед вильотом до Токіо, Пак заявив, що "дуже хоче" покращити відносини між Південною Кореєю та Японією.

Візит міністра закордонних справ Південної Кореї, перший із листопада 2019 року.

Контекст

Зустріч проходить на тлі зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на те, щоб спонукати своїх ключових союзників у Північній Азії налагодити відносини та налагодити співпрацю з таких питань, як ракетна та ядерна програми Північної Кореї та зростання Китаю.

Офіційні особи Південної Кореї сподіваються, що візит на високому рівні започаткує переговори про прорив у суперечках, незважаючи на побоювання, що смерть колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе може змінити політичні пріоритети Японії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,871.33