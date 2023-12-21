"Исторический момент": Данилов прокомментировал возможное возвращение Японии на рынок оружия
Киев • УНН
Япония рассматривает возможность исторического изменения политики, чтобы разрешить военный экспорт
Изменения в правилах военного экспорта в Японии могут стать историческим моментом, и привлечение ее к совместным процессам защиты демократии будет абсолютно уместным. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.
Исторически так сложилось, что Япония после Второй мировой войны приняла внутреннее законодательство, которое запрещает любой экспорт оружия японского производства...Сейчас происходит исторический момент, когда Япония будет возвращаться на этот рынок. Я более чем уверен, что решение Япония примет соответствующее, и на законодательном уровне они решают вопрос, что японское оружие может быть в других странах мира
Он отметил, что Япония очень мощная промышленная страна.
"Страна с большим промышленным потенциалом, и привлечение ее к совместным процессам защиты демократии будет абсолютно уместным", - отметил Данилов.
Дополнение
The Washington Post сообщало, что Япония готовит значительный политический сдвиг в своих правилах военного экспорта, который позволит экспортировать несколько десятков ракет для Patriot в Вашингтон. В свою очередь, США смогут направить больше средств ПВО в Украину.
"Исторический момент": Данилов прокомментировал возможное возвращение Японии на рынок оружия
Япония рассматривает возможность исторического изменения политики, чтобы разрешить военный экспорт.
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