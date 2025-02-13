Источники в органах власти объяснили, за что введены санкции против Порошенко

Санкции в отношении Петра Порошенко ввели по представлению КМУ. В частности, они введены из-за уголовного дела о государственной измене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством рф позволил "Центрэнерго" покупать уголь в "лднр". Это на долгое время лишило Украину шансов на энергонезависимость от рф. Об этом журналисту УНН сообщили источники в органах власти.

"Санкции в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Богоболюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука были введены по представлению СБУ. Санкции в отношении Петра Порошенко ввели по представлению КМУ", - сообщил источник.

Источники сообщили, за что именно СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.

Собеседник рассказал также, за что именно СНБО ввел санкции к украинским олигархам на заседании 12 февраля. Все они осуществляли деятельность в интересах рф. И по каждому эпизоду открыты уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Так, по данным наших источников, санкции к Порошенко введены из-за:

- уголовное дело о государственной измене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством рф разрешил "Центрэнерго" покупать уголь в "лднр". Это на долгое время лишило Украину шансов на энергонезависимость от рф.

- участие Порошенко в создании Партии регионов, и работе в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, участвовал в подготовке Харьковских соглашений.

- сотрудничество с рф: владея активами в рф - фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму - Порошенко был заинтересован в продолжении сотрудничества с рф и размещении Черноморского флота на полуострове.

Санкции к Коломойскому и Боголюбову введены из-за:

- то, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании "Eclaris Group Limited". Она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома", а те - платили налоги в бюджет РФ, финансируя войну.

- вывод 750 млн. грн из "Приватбанка".

Основаниями введения санкций в отношении Жеваго стали:

- его тесные связи с рф, в частности, с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым.

- преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 млн грн кредитных средств из банка "Финансы и кредит".

- подконтрольная Жеваго группа компаний "Ferrexpo" еще до недавнего времени сотрудничала с РФ. Так, "Автокраз" экспортировал в Россию грузовики, "Росава" и "Премиори" - автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые "лднр".

Санкции к Медведчуку введены бессрочно - на основании нескольких старых эпизодов, а также новых:

- сбор информации о ВСУ в пользу рф,

- блокирование запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине

- его деятельность в ОПЗЖ,

- антиукраинская деятельность его медиаресурсов,

- привлечение его к антиукраинской пропаганде в рф.

В 2024 году СБУ прекратила деятельность медиаструктуры "Voice of Europe", которая входила в пророссийский проект "Другая Украина". Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала 5 служба фсб рф.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

12 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России.

Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против него.