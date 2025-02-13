Источники в органах власти объяснили, за что введены санкции против Порошенко

ukenru
Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
09:03 • 33478 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
07:01 • 81801 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 108943 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 112240 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину
12 февраля, 17:49 • 114912 просмотра

Трамп провел часовой разговор с Зеленским после звонка путину

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
12 февраля, 17:08 • 113833 просмотра

США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский

Эксклюзив
Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
12 февраля, 16:25 • 106624 просмотра

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Эксклюзив
Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
12 февраля, 14:37 • 106934 просмотра

Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
12 февраля, 14:23 • 103918 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
12 февраля, 13:50 • 133231 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

Захватчики на ВОТ Украины вводят специальные пропуска для гражданских авто - Сопротивление

13 февраля, 01:39 • 103879 просмотра
В россии заявляют о массированной атаке на липецкую область

В россии заявляют о массированной атаке на липецкую область

13 февраля, 02:48 • 52625 просмотра
Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

Госдеп США анонсировал визит Келлога в Украину

13 февраля, 03:23 • 71565 просмотра
Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

Британия представила комплекс ПВО Gravehawk, созданный специально для Украины

13 февраля, 03:52 • 57302 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 42067 просмотра
публикации
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 122763 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 133227 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 177984 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 176174 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 186165 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

Милли Бобби Браун объяснила, почему живет на ферме: «Я делаю это не ради эстетики»

09:11 • 35177 просмотра
Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

08:54 • 42067 просмотра
Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

Пол Маккартни дал секретный концерт в Нью-Йорке за $50 за билет

12 февраля, 17:03 • 108100 просмотра
Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

12 февраля, 15:02 • 108528 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

12 февраля, 09:34 • 148214 просмотра
Актуальное
Источники в органах власти объяснили, за что введены санкции против Порошенко

Источники в органах власти объяснили, за что введены санкции против Порошенко

Киев  •  УНН

 • 6605 просмотра

Read in English

Санкции против Порошенко введены из-за дела о госизмене по закупке угля в «лднр». Также санкции получили Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук за деятельность в интересах россии.

Санкции в отношении Петра Порошенко ввели по представлению КМУ. В частности, они введены из-за уголовного дела о государственной измене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством рф позволил "Центрэнерго" покупать уголь в "лднр". Это на долгое время лишило Украину шансов на энергонезависимость от рф. Об этом журналисту УНН сообщили источники в органах власти.

"Санкции в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Богоболюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука были введены по представлению СБУ. Санкции в отношении Петра Порошенко ввели по представлению КМУ", - сообщил источник.

Источники сообщили, за что именно СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.

Собеседник рассказал также, за что именно СНБО ввел санкции к украинским олигархам на заседании 12 февраля. Все они осуществляли деятельность в интересах рф. И по каждому эпизоду открыты уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Так, по данным наших источников, санкции к Порошенко введены из-за:

- уголовное дело о государственной измене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством рф разрешил "Центрэнерго" покупать уголь в "лднр". Это на долгое время лишило Украину шансов на энергонезависимость от рф.

- участие Порошенко в создании Партии регионов, и работе в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, участвовал в подготовке Харьковских соглашений.

- сотрудничество с рф: владея активами в рф - фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму - Порошенко был заинтересован в продолжении сотрудничества с рф и размещении Черноморского флота на полуострове.

Санкции к Коломойскому и Боголюбову введены из-за:

- то, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании "Eclaris Group Limited". Она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома", а те - платили налоги в бюджет РФ, финансируя войну.

- вывод 750 млн. грн из "Приватбанка".

Основаниями введения санкций в отношении Жеваго стали:

- его тесные связи с рф, в частности, с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым.

- преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 млн грн кредитных средств из банка "Финансы и кредит".

- подконтрольная Жеваго группа компаний "Ferrexpo" еще до недавнего времени сотрудничала с РФ. Так, "Автокраз" экспортировал в Россию грузовики, "Росава" и "Премиори" - автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые "лднр".

Санкции к Медведчуку введены бессрочно - на основании нескольких старых эпизодов, а также новых:

- сбор информации о ВСУ в пользу рф,

- блокирование запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине

- его деятельность в ОПЗЖ,

- антиукраинская деятельность его медиаресурсов,

- привлечение его к антиукраинской пропаганде в рф.

В 2024 году СБУ прекратила деятельность медиаструктуры "Voice of Europe", которая входила в пророссийский проект "Другая Украина". Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала 5 служба фсб рф.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

12 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России.

Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против него.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы