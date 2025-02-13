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Джерела в органах влади пояснили, за що введені санкції проти Порошенка

Київ • УНН

 • 40383 перегляди

Санкції проти Порошенка введені через справу про держзраду щодо закупівлі вугілля в «лднр». Також санкції отримали Коломойський, Боголюбов, Жеваго та Медведчук за діяльність в інтересах росії.

Санкції щодо Петра Порошенка запровадили за поданням КМУ. Зокрема, вони введенні через кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом рф дозволив "Центренерго" купувати вугілля в "лднр". Це на довгий час позбавило Україну шансів на енергонезалежність від рф. Про це журналісту УНН повідомили джерела в органах влади.

"Санкції щодо Ігоря Коломойського, Генадія Богоболюбова, Костянтина Жеваго і Віктора Медведчука були запроваджені за поданням СБУ. Санкції щодо Петра Порошенка запровадили за поданням КМУ", - повідомило джерело.

Джерела повідомили, за що саме РНБО ввела санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука.

Співрозмовник розповів також, за що саме РНБО ввела санкції до українських олігархів на засіданні 12 лютого. Всі вони здійснювали діяльність в інтересах рф. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

Так, за даними наших джерел, санкції до Порошенка запроваджені через:

• кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком і керівництвом рф дозволив "Центренерго" купувати вугілля в "лднр". Це на довгий час позбавило Україну шансів на енергонезалежність від рф.

• Участь Порошенка у створенні Партії регіонів, та роботі в уряді Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод.

• співпрацю з рф: володіючи активами в рф – фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму – Порошенко був зацікавлений у продовженні співпраці з рф та розміщенні Чорноморського флоту на півострові.

Санкції до Коломойського та Боголюбова запроваджені через:

• те, що у 2023 році вони були засновниками і бенефіціарами компанії "Eclaris Group Limited". Вона через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті – платили податки в бюджет рф, фінансуючи війну.

• виведення 750 млн. грн із "Приватбанку".

Підставами введення санкцій щодо Жеваго стали:

• його тісні звʼязки з рф, зокрема, з підсанкційним російським оліграхом Олексієм Федоричевим.

• злочини у банківській сфері, повʼязані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів із банку "Фінанси та кредит".

• підконтрольна Жеваго група компаній "Ferrexpo" ще донедавна співпрацювала з рф. Так, "Автокраз" експортував до росії вантажівки, "Росава" та "Преміорі" - автошини, які ще в 2022 році постачалися до так званих "лднр".

Санкції до Медведчука запроваджені безстроково - на підставі кількох старих епізодів, а також нових:

• збір інформації про ЗСУ на користь рф,

• блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні

• його діяльність в ОПЗЖ,

• антиукраїнська діяльність його медіаресурсів,

• залучення його до антиукраїнської пропаганди в рф.

У 2024 році СБУ припинила діяльність медіаструктури "Voice of Europe", яка входила до проросійського проєкту "Другая Украина". Його очолював і фінансував Медведчук, а координувала 5 служба фсб рф.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка.

12 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії.

П'ятий президент України Петро Порошенко стверджував, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти нього.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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